Генетические тесты на усвоение глютена и лактозы начали проводить в Беларуси

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генетические тесты на усвоение глютена и лактозы начали проводить в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, сообщил сегодня журналистам главный ученый секретарь НАН Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Институт генетики и цитологии НАН накопил уже достаточно большой опыт генетической паспортизации человека. Наши технологии позволяют определить предрасположенность к различным заболеваниям, причины невынашивания беременности, установить проблемы питания на генетическом уровне. Работы по нутригеномике мы начали недавно. Каждый человек имеет специфическую предрасположенность к усвоению той или иной пищи, и от этого зависит состояние его здоровья. В частности, примерно 1% людей не способны усваивать глютен, и им нужны специальные хлебопродукты. Бывают проблемы и с усвоением молочных продуктов, лактозы. Соответствующие анализы уже доступны в институте, это наши новые разработки. В дальнейшем мы планируем развивать данное направление", - сказал Александр Кильчевский.

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