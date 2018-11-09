Генетическое оздоровление микропопуляции зубра проведут в заказнике "Налибокский"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском ландшафтном заказнике "Налибокский" планируется генетическое оздоровление микропопуляции европейского зубра. Это станет частью реализации проекта "Ветландс", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

В заказнике проведен ретроспективный анализ формирования налибокской микропопуляции, оценена многолетняя динамика численности и воспроизводства, выполнен комплекс полевых научных исследований по оценке зимне-весеннего и летне-осеннего пространственного распределения зубров по территории, в том числе роли кормовых полей и сельскохозяйственных угодий. "В дальнейшем проектом планируется разработка и реализация программы по обмену особями между микропопуляциями европейского зубра в попытке улучшения генетического статуса налибокской микропопуляции. На основе молекулярно-генетических исследований будет проведена индивидуальная идентификация нескольких особей (паспортизация), отображающих генетическое разнообразие и потенциал налибокской микропопуляции. Чтобы собрать пробы биоматериала, планируется построить не менее 5 живоловушек для зубров", - рассказали в пресс-службе.

Полученные результаты станут основой для генетического оздоровления налибокской микропопуляции. Конечная цель этих мероприятий - создать условия для долговременного сохранения популяции европейского зубра в Беларуси.

"В случае успеха эти инновационные подходы могут стать долгосрочными в борьбе с угрозой фрагментации среды обитания и в обеспечении стабильности популяций глобально значимых видов", - добавили в пресс-службе.

Благодаря проекту, в заказнике "Налибокский" для символа Беларуси создаются мозаичные луговые кормовые угодья среди сплошных лесных массивов. Для их поддержания проектом была закуплена и передана администрации заказника специальная техника (лесохозяйственный мульчер и энергонасыщенный трактор). Для восстановления естественных кормовых угодий в поймах рек и на деградированной мелиоративной системе в урочище Тяково удалены кустарники и оптимизирован гидрологический режим.

За 2018 год в заказнике восстановлено 146 га луговых угодий, куда уже начали выходить зубры. Всего за 5 лет реализации проекта "Ветландс" планируется восстановить 490 га таких угодий. Это позволит избегать конфликтов с местными сельхозорганизациями и населением, возникающих из-за ущерба, который наносят зубры, выходя на возделываемые участки.

Кроме того, с помощью проекта был улучшен туристический потенциал заказника, куда ежегодно приезжает множество белорусских и иностранных туристов для наблюдения за зубром в дикой природе.-0-