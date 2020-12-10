Генконсул Беларуси обсудил с китайскими партнерами направления развития парка "Великий камень"

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в китайском городе Гуанчжоу Андрей Попов по приглашению генерального директора компании по развитию индустриального парка "Великий камень" Янь Гана 8 декабря посетил город Шэньчжэнь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском генеральном консульстве в Гуанчжоу.

"Проведены переговоры с председателем совета директоров China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., LTD Сю Юнцзюнем, а также помощником генерального директора China Merchants Group Ли Ядуном. Стороны обсудили перспективные направления развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", общие подходы и дальнейшие совместные шаги по его продвижению с участием China Merchants в провинциях консульского округа генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу", - говорится в сообщении.

Состоялось также посещение шэньчжэньской биотехнологической компании GeneMind Biosciences Co., Ltd, которая рассматривает возможность стать резидентом парка "Великий камень". Во время переговоров с генеральным директором компании Цинь Яном доведена информация о потенциале парка и организации высокотехнологичных производств, его основных конкурентных преимуществах для ведения бизнеса в евроазиатском регионе.-0-