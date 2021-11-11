Генконсульство Беларуси откроют в Хошимине

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси откроют в Хошимине (Вьетнам). Это предусмотрено постановлением Совета Министров №638 от 9 ноября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Генконсульство будет открыто до 31 марта 2022 года.
Министерству финансов необходимо будет профинансировать расходы на открытие и содержание генконсульства в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на данные цели.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-