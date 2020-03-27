Генконсульство в Шанхае передало медсредства индивидуальной защиты Центру изучения Беларуси

27 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси в Шанхае передало медицинские средства индивидуальной защиты Центру изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генконсульстве.

Вуз посетил генеральный консул Андрей Андреев. Во встрече приняли участие проректор ВКПУ Сунь Чжэньжун, его помощник, секретарь Фонда ВКПУ Сы Ян, директор отдела международных связей вуза Чжоу Юньсюань, секретарь парткома института международных отношений и регионального развития, директор Центра изучения Беларуси Бэй Вэньли и другие представители университета.

Белорусская сторона высоко оценивает методы борьбы руководства Китая, а также вуза по недопущению распространения коронавируса. "Во время визита состоялась церемония передачи генеральным консульством медицинских средств индивидуальной защиты Центру изучения Беларуси, во время которой Андрей Андреев выразил надежду на то, что помощь со стороны генконсульства будет способствовать скорейшему восстановлению полноценного учебного процесса, в том числе для студентов из числа белорусских граждан, обучающихся в вузе", - сказали в загранучреждении.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшей работе по укреплению сотрудничества между ВКПУ и белорусскими вузами, реализации проектов в сферах науки и образования. Андрей Андреев ознакомился с методикой online образования, выстроенной вузом в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса, и подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в изучении данного опыта.

Первый на территории КНР Центр изучения Беларуси был открыт при активной поддержке генконсульства на базе ВКПУ в 2012 году. Его основными задачами являются популяризация белорусской культуры и языка среди китайских студентов, расширение гуманитарных связей. На базе центра создана библиотека белорусской литературы, сформирована экспозиция предметов народного творчества и культуры Беларуси. Регулярно проводятся разнообразные мероприятия и акции, посвященные знаковым событиям в истории белорусского народа.-0-

Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае