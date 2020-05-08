Геннадий Пальчик: сохранить трепетное отношение к Победе у молодого поколения - наша общая задача

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранить бережное и трепетное отношение к Победе у подрастающего поколения - наша общая задача. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Геннадий Пальчик, посещая мемориальный комплекс "Курган Славы", сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

Геннадий Пальчик, первый проректор Валерий Бороденя и директор Института государственной службы Академии управления Леонид Мальцев возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. "День Победы - поистине великий праздник для белорусского народа, это дань уважения всем поколениям защитников Отечества, ветеранам, героям, ковавшим победу в тылу и на фронтах. Память о Великой Отечественной войне для всех нас священна, а подвиг народа никогда не будет забыт. И наша общая задача - сохранить бережное, трепетное отношение к Победе у подрастающего поколения", - отметил ректор.

Леонид Мальцев в свою очередь подчеркнул, что 75-летие Великой Победы - особая дата. "В этот день мы вспоминаем ветеранов, которые отдавали свои жизни на фронтах, трудились в тылу. В годы суровых испытаний ценой огромных усилий, лишений и жертв наши герои отстояли свободу Отчизны и подарили мир потомкам. Старшее поколение навсегда останется достойным для молодежи примером доблести, патриотизма и духовного величия нашего народа. Вечная память павшим за независимость нашей Родины. Низкий поклон тем, кто остался в живых", - сказал он.-0-