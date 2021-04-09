Генпрокуратура Беларуси обратится в Нюрнберг при расследовании дела о геноциде населения в годы ВОВ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Беларуси обратится в Нюрнберг при расследовании дела о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сущность этого расследования и предмет, конечно, в первую очередь подразумевает необходимость обращения в компетентные органы ряда государства с просьбой об оказании правовой помощи. Объективно мы рассчитываем на оперативную помощь ведомств и архивов России, где, по нашим сведениям, собрано и имеется достаточно много документов о геноциде белорусов и других лиц, проживавших на территории БССР в период Великой Отечественной войны. Конечно, мы обратимся за помощью к ведомствам и учреждениям ФРГ, которые в свое время занимались расследованием фактов геноцида на территории БССР", - сказал Андрей Швед.

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