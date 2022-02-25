Генпрокуратура: более 13 тыс. свидетелей допрошены по делу о геноциде белорусского народа

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 13 тыс. свидетелей допрошены по делу о геноциде белорусского народа. Об этом заявил в эфире ОНТ начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев, сообщает БЕЛТА.

"Нами создана большая следственная группа, в которую включены все прокуроры, помощники прокуроров районов, а также сотрудники Следственного комитета. Почему все прокуроры районов? Да потому что на территории нашей страны нет ни одного района, который не пострадал бы от зверств немецко-фашистских оккупантов и их пособников. Нами оперативно допрошено большое количество свидетелей. На сегодняшний момент это 13 335 лиц. Из них большая часть - это узники концлагерей, лица, угнанные на принудительные работы в Германию", - сказал Валерий Толкачев.

По его словам, вспоминать об этом свидетелям геноцида очень тяжело. "Естественно, это боль их души. Мы допрашиваем всех очевидцев этих зверств с применением видеозаписи. Это делается нами не только с точки зрения доказательственной базы, но в том числе чтобы и сохранить историческую память о тех событиях от участников", - отметил начальник управления.

Валерий Толкачев подчеркнул, война затронула семьи всех, кто сейчас занимается расследованием дела о геноциде белорусского народа. "Моя бабушка с момента оккупации постоянно находилась в партизанском отряде на территории Витебщины. Потому что ее родную деревню сожгли немцы. Ее отца - моего прадеда - расстреляли. Второго прадеда - сожгли заживо. Почти у каждого прокурорского работника и членов следственной группы биография повторяется", - сказал он.

Начальник управления задался вопросом: можно ли их называть людьми, тех, кто в годы войны уничтожал женщин, стариков, детей? "Когда матери на коленях умоляли, просили отпустить и пощадить детей. Но не было никакой пощады. Расстреливали тотально всех. Очень тяжело спустя десятилетия все это читать, анализировать, пропускать через себя", - констатировал он.-0-