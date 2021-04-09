9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура будет ставить вопрос о выдаче военных преступников для открытого суда в Беларуси, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем и уже начали изучать опыт работы международных трибуналов и институтов в связи с подготовкой материалов в международные организации о признании геноцида белорусов и других лиц на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. Это одно из направлений, по которым будет работать следственная группа, - сказал Андрей Швед. - В дальнейшем с учетом международной практики и международного права мы, конечно, будем признавать всех, кто на это будет иметь право, потерпевшими по уголовному делу. Соответственно требовать защиты их прав и законных интересов, возможно, и компенсации".

Отдельное направление - это, конечно, составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. "В отношении последних мы будем собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий в отношении этих лиц на территории тех государств, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси. Либо готовить материалы для привлечения этих лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые расследовали, рассматривали раньше уголовные дела в отношении военных преступников", - отметил генпрокурор.-0-