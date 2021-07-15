Генпрокуратура: число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры со ссылкой на оперативные данные ОСВОД, сообщает БЕЛТА.

В этом году наметилась негативная тенденция значительного (в 3,5 раза) роста числа детей, погибших в результате утопления на водоемах. Больше всего несовершеннолетних утонуло в Могилевской, Гомельской и Витебской областях - по пять человек. Всего же в январе-июне на водоемах республики утонул 201 гражданин (за аналогичный период 2020 года - 187), из них 25 несовершеннолетних (в 2020 году - 7).

В Генпрокуратуре назвали основные причины, которые привели к трагическим случаям. Это отсутствие необходимого количества надлежаще благоустроенных мест массового отдыха людей у водоемов, оснащенных спасательными станциями и постами, а также использование запрещенных для купания и отдыха мест, где в большинстве случаев и фиксируются факты гибели.

Проверочные мероприятия показали, что большинство водоемов, где наиболее часто происходили происшествия, не имело официального статуса мест отдыха, они не были оборудованы спасательными станциями (постами). Не было ограничительных и запрещающих обозначений.

С 2015 года число официально действующих пляжей в республике сократилось с 560 до 421 в настоящее время (-25%). В Минской области количество таких мест снизилось с 134 до 103 (-23%). В Гомельской области, третьей в стране по обводненности территории, всего 43 пляжа, в Могилевской - 43, Гродненской - 47, Витебской - 54. В Генпрокуратуре уверены, что сокращение числа пляжей создает предпосылки для использования гражданами мест, не предназначенных для купания.

Например, излюбленным местом летнего отдыха минчан является дамба водохранилища Дрозды (УП "Минскводоканал"), где отдыхающие прыгают с опасной высоты в воду (около 10 м). Здесь ежегодно регистрируются факты травмирования с тяжелыми последствиями: в 2018-2020 годах травмы получили 14 человек и один утонул. Вместе с тем территория дамбы не огорожена, надлежащие мероприятия по ограничению доступа посторонних к гидротехническому сооружению не организованы.

Не ограничен доступ и к озеру вблизи деревни Киевец Воложинского района. Ранее здесь утонула девочка, отдыхавшая на берегу с семьей. Она была в воде, ступила в глубокое место и скрылась под водой. Местные жители активно используют озеро для купания, хотя оно не предназначено для этого.

В Генпрокуратуре отметили, что совместные мероприятия сотрудников органов внутренних дел, МЧС, ОСВОД по патрулированию мест отдыха и привлечению граждан к административной ответственности за купание в запрещенных местах, в том числе находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не принесли положительного эффекта.

Без надлежащего внимания и реагирования местных исполнительных и распорядительных органов остались нерешенными вопросы обеспечения охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Их основными местами отдыха во время каникул нередко становятся не предназначенные для купания водоемы: пруды-копани, карьеры и котлованы. Этому в немалой степени способствовал и человеческий фактор - невнимательность и отсутствие контроля со стороны родителей. К слову, только за 23 июня 2021 года из-за недосмотра родителей утонули трое детей в Гомельской и Минской областях.

В связи с этим Генеральная прокуратура среди иных мер предложила Совету Министров поручить местным исполнительным и распорядительным органам незамедлительно обследовать места для купания, пользующиеся у населения наибольшей популярностью, и их оборудование в соответствии с требованиями законодательства. В надзорном ведомстве считают важным определить в каждом районе потенциально опасные объекты и принять меры к прекращению их фактического использования для купания. Также необходимо повысить уровень информационной работы с населением.

Генеральная прокуратура в очередной раз напоминает, что водоемы являются не только местом отдыха, но и объектом повышенной опасности, который при определенных условиях может привести к трагедии. Здоровье и благополучие купающихся, в первую очередь, зависит от элементарного соблюдения норм и правил безопасного поведения на воде.-0-