Генпрокуратура инициировала корректировку законодательства для исключения лишних трат в госзакупках

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура инициировала корректировку законодательства для исключения излишних трат в госзакупках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что участились закупки компьютеров собственного производства с применением 25-процентной преференциальной поправки, предоставляемой организациям, в которых количество инвалидов не менее 50% от списочной численности работников. С учетом этого Генпрокуратура в 2020 году проверила обоснованность применения преференциальных поправок в закупках компьютеров и моноблоков.

При изготовлении компьютеров в Беларуси используются, как правило, иностранные комплектующие, отдельные из которых классифицируются по аналогичной позиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В связи с этим для получения сертификата продукции собственного производства на компьютерную технику доля добавленной стоимости, создаваемой национальным производителем, должна составлять не менее 30% в отпускной цене товара.

Как показала проверка, для выполнения такого критерия некоторые предприятия закладывали в стоимость готового изделия высокую прибыль - около 50% от стоимости комплектующих. Их следующий шаг - получение сертификата, а затем и льгот при участии в госзакупках. При этом рост цены впоследствии компенсировала преференциальная поправка.

Выявлены манипуляции и со стоимостью закупаемых комплектующих.

Для предупреждения возможных злоупотреблений с сертификатами, участия в процедуре посреднических структур, а также исключения излишних трат бюджетных средств Генеральная прокуратура направила в правительство предложения по корректировке нормативных правовых актов.

В итоге постановлением Совета Министров от 7 декабря 2020 года №712 внесены изменения в Положение об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденное постановлением Совмина от 17 декабря 2001 года №1817. Они касаются основания отнесения компьютерной техники к самостоятельно изготовленным изделиям.

Сейчас рассматриваются варианты дополнительной корректировки порядка подтверждения права на преференциальную поправку.-0-