Генпрокуратура инициировала разработку нормативных требований для беспилотников

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура инициировала разработку нормативных требований для использования беспилотных летательных аппаратов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства. "Генеральный прокурор проинформировал премьер-министра об отсутствии надлежащего правового регулирования использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве страны, что не способствует обеспечению общественной безопасности", - отметили в управлении. Еще в августе 2018 года над территорией Заславского водохранилища в Минском районе на высоте около 900 м при заходе на посадку зафиксировано опасное сближение Boeing-737-500 ОАО "Авиакомпания "Белавиа" с БПЛА, оператор которого не установлен. В прошлом и текущем годах были многочисленные факты противоправного использования таких устройств, а в сентябре 2021 года имел место акт терроризма с применением БПЛА. Для повышения уровня безопасности полетов, минимизации рисков совершения правонарушений Генпрокуратура предложила заинтересованным государственным органам и организациям установить нормативные требования к сертификации и учету БПЛА и их операторов, определить порядок оборота БПЛА с учетом их взлетной массы и назначения использования, а также предусмотреть ответственность за несоблюдение вводимых требований.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!