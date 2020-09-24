Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.

(слева направо) государственный секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель Верховного суда Валентин Сукало

"Сегодня в Генеральной прокуратуре проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Его основная цель - совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране, - сказал Андрей Швед. - Проблемные вопросы взаимодействия всех государственных органов в сложившейся обстановке, особенно в части общественной безопасности, нам хорошо известны. В связи с этим особое значение имеет скоординированность нашей работы. Она должна быть нацелена на опережение событий и иметь конкретный практический результат в ближайшее время".

Во время заседания

Генеральный прокурор обозначил некоторые важные направления для концентрации усилий. "Первое - целенаправленная работа по обеспечению неотвратимости наказания организаторов и активных участников протестных акций, возмещению причиненного всеми виновными материального ущерба. Правоохранительные и иные государственные органы работают над установлением всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа. В этой части намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы. С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия для установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию - будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны", - отметил он.

Второе направление в работе - защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия. "Органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия, чтобы не допустить подобных фактов в дальнейшем. Третье - определены формы и методы работы ряда государственных органов, направленные на выявление и пресечение любых видов нарушений закона со стороны молодежи, особенно в учреждениях образования. Потребовано усилить профилактическую и идеологическую работу в молодежной среде. Указаны и иные меры, которые будут реализованы с учетом полномочий и компетенций каждого органа и организации", - добавил Андрей Швед.-0-

Фото Рамиля Насибулина