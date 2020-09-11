11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях", - сказал Алексей Стук.

Алексей Стук

По его словам, создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей грозит опасность, а также факты привлечения самих родителей к административной и иной ответственности являются одним из показателей семейного неблагополучия и могут привести к защитным мерам по отношению к детям.

"Одновременно прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их нахождение в ночное время без сопровождения взрослых", - отметил заместитель генпрокурора.

Алексей Стук добавил, что более 200 протоколов об административном правонарушении составлено в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках. -0-