Генпрокуратура: карта сожженных деревень по мере сбора новых доказательств будет корректироваться

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карта сожженных деревень по мере сбора новых доказательств будет корректироваться, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Опубликование на официальном сайте Генеральной прокуратуры информации о сожженных фашистами и их пособниками белорусских населенных пунктах в годы немецкой оккупации привлекло повышенное внимание и вызвало интерес общественности к трагическим страницам истории родного края.

В связи с этим в надзорном органе пояснили, что Национальное кадастровое агентство продолжает работу по наполнению Публичной кадастровой карты пространственным слоем с информацией о местоположении сожженных деревень. В первую очередь вносятся данные о ранее неизвестных населенных пунктах. При этом проводится кропотливая работа по сопоставлению различных исторических карт для конкретизации локации каждой уничтоженной деревни.

Сведения поступают из архивных документов и допросов, по результатам осмотров мест происшествий и раскопок в рамках расследования Генпрокуратурой уголовного дела о геноциде.

Цель проекта - наглядное изображение на современной карте Беларуси масштаба злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

После вывода графической информации о сожженных деревнях на отдельных ресурсах интернета появились материалы, в которых велась речь о недостоверности указанных сведений, неполноте слоя, неточностях, связанных с количеством домов в довоенный и послевоенный периоды в конкретных деревнях и погибших жителей, а также о прочих инсинуациях на человеческом горе и национальной трагедии.

"Генеральная прокуратура полагает необходимым отметить, что предварительное расследование по уголовному делу до настоящего времени не завершено - предстоит большой объем работ по установлению всех фактов злодеяний нацистов и их пособников на территории современной Беларуси. По мере сбора новых доказательств карта будет корректироваться", - говорится в сообщении надзорного органа.

При этом всех граждан, располагающих сведениями о сожженных и уничтоженных населенных пунктах, просят сообщать в Генеральную прокуратуру о наличии, по их мнению, неточностей в слое Публичной кадастровой карты. Каждый довод будет изучен и проверен.-0-