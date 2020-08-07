Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура напоминает об ответственности за проведение социологических опросов и исследований без аккредитации. Такая информация размещена в Telegram-канале надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время в интернет-пространстве посредством мобильных приложений активно действуют онлайн-платформы "Голос", Zubr.in, в которых граждан настойчиво призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования по выборам Президента Беларуси, отправлять фото в адрес этих онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей.

В Генпрокуратуре напоминают, что исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц для их проведения предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Организаторы онлайн-платформ "Голос", Zubr.in не имеют аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации.

Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации.

При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам Президента, без соответствующей аккредитации есть основания для привлечения их к административной ответственности. Санкции ч.1 ст.9.28 КоАП предусматривают штраф в размере до 20 БВ (1 БВ - Br27), а на юридическое лицо - до 100 БВ.-0-