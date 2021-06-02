Генпрокуратура направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководствуясь Договором между Беларусью и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Генеральная прокуратура обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура продолжает следствие по уголовному делу, возбужденному по ст.127 (геноцид) УК, по фактам совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий, направленных на планомерное уничтожение советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей, путем массовых убийств, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на их истребление.

Изучаются сведения о проведении карательных операций, уничтожении населенных пунктов вместе с жителями, создании гетто, концентрационных лагерей и лагерей смерти, таких как "Тростенец" и "Озаричи", насильственном угоне мирного населения в Германию на принудительные работы. В результате геноцида на территории БССР погибли свыше 2 млн человек.

"С 1941 по 1944 год в целенаправленном уничтожении населения страны принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы Германского рейха. Вступившие в ряды таких организаций принесли присягу на верность фашистской Германии и ее лидерам. Как следует из материалов уголовного дела, непосредственно "умиротворением", "специальной обработкой" населения БССР (именно так значился в официальных документах германских оккупационных властей геноцид белорусского народа) занимались 2-й (позже - 12-й), 3-й и 15-й литовские батальоны", - рассказали в Генпрокуратуре.

В частности, в ходе карательной операции "Болотная лихорадка" 3-й и 15-й батальоны расстреляли не менее 200 беженцев, а также жителей населенных пунктов Старобин, Андрашовщизна, Цековка, Жарков.

15-й литовский батальон во время операции "Гамбург" расстрелял 20 жителей Деречина, совершил массовые убийства в районе Несвижа, Копыля и Столбцов. С применением насилия на принудительные работы в Германию направил не менее 200 жителей Лидского района.

2-й (12-й) литовский батальон, которым руководил Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник, был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, и проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. Всего каратели этого формирования зверски расправились над десятками тысяч невинных людей.

"Так, 27 и 28 октября 1941 года по личному распоряжению Минского мясника (Импулявичюса) батальон уничтожил не менее 5 тыс. заключенных в Слуцком гетто. В ходе операции людей принудительно выводили из жилых помещений, жестоко избивали палками, резиновыми шлангами, прикладами. На месте расстрела в д. Гореваха их заставляли полностью раздеться, лечь лицом вниз в яму группами по 25 человек на уже убитых и расстреливали из огнестрельного оружия. Ямы с людьми, еще подававшими признаки жизни, засыпали землей, - раскрыли ужасные подробности в Генпрокуратуре. - Аналогично с особой жестокостью и способами, причинявшими продолжительные боль и мучение, вызывавшими особые физические и психические страдания, литовские добровольцы только в 1941 году убили около 1750 евреев в Березинском районе, 4166 узников Минского гетто. Лица упомянутого 2-го (12-го) литовского батальона в лишь октябре 1941 года на территории Минской области убили не менее 7 тыс. мирных граждан".

В дальнейшем этот батальон совместно с иными коллаборационистскими формированиями принимал участие в ряде иных карательных операций, в том числе "Зимнее волшебство" (февраль - март 1943 года). Ее целью было создание "мертвой земли" - территории, где исключалось проживание и пребывание населения в полосе шириной 30-40 км вдоль латвийской границы.

В результате операции уничтожено 387 населенных пунктов, убиты свыше 13 тыс. мирных жителей, более 7 тыс. человек насильно вывезены на принудительные работы. К моменту освобождения от немецко-фашистской оккупации вследствие геноцида население Освейского района Витебской области сократилось более чем на 60%, Дриссенского района - на 52%.

Следствие проверяет другие многочисленные факты злодеяний, совершенных националистическими карательными формированиями. "Особо следует отметить, что многие убийства совершались варварским способом - предполагали долгую и мучительную смерть. Так, в д.Беляны 8-летнему мальчику каратели ножом вырезали на груди и спине пятиконечные звезды и бросили в огонь. Перед сожжением полуторагодовалому ребенку разбили голову и вырвали пальцы. Девочку 7 лет зарезали ножом. Мать изрезали и сожгли. В д.Борисово всем членам одной семьи - и взрослым, и детям - до утопления в р.Свольна причинили травмы рук и шеи. В д.Володарка 146 женщин и детей связали вместе, облили бензином и сожгли", - сообщили в Генпрокуратуре.

При приближении Красной армии к границам Литвы Минский мясник (Импулявичюс) и иные каратели 2-го (12-го) батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований: местная дружина Литвы (Lietuvos vietine rinktine) и Армия обороны Отечества (Tevynes apsaugos rinktine) находились в подчинении и на обеспечении фашистской Германии. Следствие проверяет информацию, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника (Импулявичюса) не кто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс.

После освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей добровольческих подразделений Литвы, в том числе Минский мясник (Импулявичюс) и Адамкавичюс, скрылись на территории Германии, которая находилась в зоне ответственности США и Великобритании, а затем в 1949 году - в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления.

Позднее Минский мясник (Импулявичюс), признанный виновным в массовых убийствах, квалифицируемых сегодня как геноцид, был заочно приговорен к смертной казни Верховным судом Литовской ССР. Однако США не удовлетворили запрос о его выдаче. При этом Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и затем, вернувшись в Литву, в 90-е годы прошлого века занимал высшую государственную должность - Президента Литовской Республики.

В распоряжении следствия есть список с фамилиями и именами членов 2-го (12-го) литовского батальона, а также фотоизображения его отдельных участников. В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль каждого из уже установленных членов этого батальона, а также Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан, понесли ли они наказание за совершенные злодеяния.

"Генеральная прокуратура Беларуси полагает, что у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла добросовестно выполнить свои международные обязательства", - резюмировали в ведомстве.-0-