9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила поручения о правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 17 стран. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев, сообщает БЕЛТА.

"Нами подготовлены и направлены соответствующие международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств. Мы понимаем, что кто-то даст ответы и поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то - нет. В качестве примера, к сожалению, приведу Литву и Латвию, которые отказали нам в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, мотивировав это тем, что это может сказаться на вопросах их национальной безопасности. Фактически мы видим, что они не хотят оказывать нам помощь в расследовании уголовного дела против человечества, массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить ту историческую справедливость и показать масштабы трагедии белорусского народа", - сказал Валерий Толкачев.

По его словам, содействие в работе по изучению геноцида белорусского народа активно оказывает Россия, которая предоставила возможность специалистам работать со своими архивными документами. "С архивами ведется ежедневная работа, сотрудники прокуратуры изучают их сплошным методом. Изымаются только те документы, которые имеют непосредственную информационную базу, сведения, которые имеют отношение к обстоятельствам расследования. Вообще, работа с архивами важна, это один из источников доказательной базы. Хочу отметить, что по поручению главы государства следственная группа Генеральной прокуратуры побывала в Москве. Мы работали с государственным архивом Российской Федерации. Есть заинтересованность России в предоставлении документов", - сказал руководитель группы.

Он подчеркнул, в ходе следствия установлено, что масштабы трагедии намного больше, чем было известно ранее.-0-