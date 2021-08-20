Генпрокуратура направила в Совмин информацию о состоянии законности при рекультивации карьеров

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Совет Министров информацию о состоянии законности в сфере рекультивации нарушенных земель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.Отмечается, что поводом послужили организованные Генпрокуратурой в Гомельской, Могилевской и Минской областях проверки исполнения законодательства о порядке рекультивации нарушенных земель (карьеров), по результатам которых зафиксированы многочисленные нарушения.Согласно статистическому отчету о наличии и распределении земель, по состоянию на 1 января 2021 года в республике значилось 0,8 тыс. га земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых. Вместе с тем, по информации Минприроды, в 2020 году в разработке находились 1467 карьеров общей площадью более 9,7 тыс. га нарушенных земель. Это подтвердило их ненадлежащий учет компетентными органами.Прокуроры установили, что в отдельных решениях райисполкомов о предоставлении участков для добычи полезных ископаемых вопреки требованиям ст.35 Кодекса о земле не было условий о снятии, сохранении и использовании плодородного слоя почвы, не определялся порядок возврата и использования нарушенных земель. При отсутствии контроля со стороны местных властей землепользователи в нарушение ст.82 Кодекса рекультивировали внутрихозяйственные карьеры без проектной документации. Выявлены факты оформления актов приемки-передачи рекультивированных земель при некачественном проведении работ. Кроме того, не принимались меры к восстановлению плодородного слоя почвы. По мнению прокуратуры, подобные факты указывают на формальную работу образованных при райисполкомах профильных комиссий.В адресованной Совмину информации Генпрокуратура предложила принять комплекс организационно-практических мер по надлежащему учету нарушенных земель, рекультивации карьеров, максимальному вовлечению восстановленных земель в хозяйственный оборот. Предлагается также разработать нормативные правовые акты, регулирующие рекультивацию нарушенных земель, в том числе с использованием отходов, и проработать вопрос об установлении экологического налога на деятельность по использованию отходов, включая полученные от их переработки материалы, для рекультивации нарушенных земель, изоляции слоев на полигонах.-0-