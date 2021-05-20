Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследуя уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, Генеральная прокуратура Беларуси обратилась с письменным запросом к Международной ассоциации исследователей геноцида, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

"Принимая во внимание значимость ассоциации как глобальной беспристрастной организации в вопросах исследования и признания геноцида, Генпрокуратура по результатам расследования уголовного дела планирует предоставить этой организации материалы о фактах геноцида жителей Беларуси", - отметили в надзорном ведомстве.

Запрос в ассоциацию обусловлен необходимостью соблюдения процедурных правил, касающихся в том числе требований к оформлению документов и их содержанию.

Как сообщено ассоциации, на территории Беларуси немецко-фашистские оккупационные власти и их пособники в 1941-1945 годах провели более 140 крупных карательных операций, в ходе которых уничтожили несколько тысяч деревень, в подавляющем большинстве с мирными гражданами. Также отмечено, что из страны на принудительные работы депортировали около 400 тыс. человек, десятки тысяч из которых погибли, не выдержав жестоких условий эксплуатации, а также было создано свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, где уничтожены более 1,4 млн человек.

Генпрокуратура последовательно реализует мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за преступление геноцида на белорусской земле, развитию современного исторического знания для недопущения грубейших нарушений прав человека.

Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) - международная междисциплинарная беспартийная организация, занимающаяся изучением и предотвращением геноцида. Ориентиром для целей организации служит Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.-0-

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