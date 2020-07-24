Генпрокуратура: никаких действий по лишению Цепкало родительских прав не предпринималось

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура заявила в своем Telegram-канале, что никаких действий по лишению Валерия или Вероники Цепкало родительских прав не предпринималось, сообщает БЕЛТА.

Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. В Генпрокуратуре заявили, что эти сведения являются недостоверными.

"Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований", - говорится в сообщении.-0-