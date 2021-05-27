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27 мая 2021, 13:46

Генпрокуратура: нужно усилить работу по предупреждению убийств и пожаров

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъектам профилактики нужно усилить работу по предупреждению убийств и гибели людей при пожарах, заявил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Сергей Хмарук перед заседанием коллегии Генеральной прокуратуры, передает корреспондент БЕЛТА.

На коллегии рассматриваются вопросы, касающиеся профилактики бытовых преступлений, пожаров и гибели людей в них, а также предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел об убийствах и тяжких телесных повреждениях.

"Конечно, необходимо обращать внимание на профилактику. Мы видим те узкие места, над которыми необходимо работать всем субъектам, в том числе общественным пунктам охраны правопорядка, которые созданы в соответствии с законом "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", органам внутренних дел. Координирующая функция принадлежит прокурорам", - сказал Сергей Хмарук.

Он отметил, что основные усилия должны быть направлены на предупреждение, в частности, убийств и тяжких телесных повреждений. За 2020 год в Беларуси от таких преступлений погибли 355 человек. "Основное количество людей, совершивших эти преступления, - это лица, которые совместно распивали спиртные напитки и находились в состоянии алкогольного опьянения. Более половины совершивших убийства и тяжкие телесные повреждения не были заняты общественно полезным трудом. Более 23% совершивших убийства и тяжкие телесные повреждения ранее судимы", - добавил заместитель генерального прокурора.

Говоря о гибели людей при пожарах, Сергей Хмарук отметил, что за минувший год жертвами огня стали 632 человека. "Динамика этого года не дает оснований для самоуспокоенности. В первом квартале текущего года погибли от пожаров 264 человека, - сказал он. - Мы понимаем проблемные вопросы, которые связаны с необходимостью организации контрольной деятельности, прежде всего органов по чрезвычайным ситуациям, местных органов власти".

Заместитель генпрокурора обратил внимание, что основная категория погибших при пожарах - люди в возрасте старше 50 лет. По его словам, это налагает на местные органы власти дополнительные обязанности по созданию нормальных условий жизнедеятельности. К слову, в этом году количество пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления возросло на 10%. "То есть забота смотровых комиссий, иных субъектов профилактики о состоянии печного отопления в домах одиноко проживающих, престарелых граждан должна быть на первом месте", - подчеркнул Сергей Хмарук.

Отдельно он остановился на проблемах, касающихся бытовой преступности. В минувшем году на бытовой почве было совершено более 3 тыс. преступлений. Это несколько меньше, чем в 2019-м, но цифра по-прежнему высокая. "На наш взгляд, более действенную роль здесь должны играть защитные предписания, иные способы защиты прав людей, которые страдают от бытовой преступности, - отметил замгенпрокурора. - Мы понимаем, что эти правонарушения глубоко скрытые, латентные. В семье женщина, находящаяся в зависимом положении от семейного агрессора, зачастую не видит выхода из создавшейся ситуации. Но государство предусмотрело такие способы".

В этой связи Сергей Хмарук рассказал о некоторых мерах воздействия на домашних агрессоров. Например, это защитное предписание, когда человек выселяется из семьи на отдельную койку в общежитии. В течение определенного периода ему запрещено общение со своей семьей. Также есть возможности для направления домашних агрессоров для медико-социальной реадаптации в условиях ЛТП. Более того, в ряде случаев людей, которые злоупотребляют спиртным и ставят таким образом свою семью в тяжелое материальной положение, могут ограничить в дееспособности. Комплекс мер достаточно большой, подчеркнул замгенпрокурора.

"Мы понимаем, что нам необходимо профилактировать более тяжелые преступления, такие как убийства, тяжкие телесные повреждения. Но, с другой стороны, мы побуждаем субъекты профилактики, прежде всего органы внутренних дел, на выявление таких преступлений, которые не являются общественно опасными, но которые после неоднократного их совершения влекут более тяжкие. Например, это причинение легких телесных повреждений в семье или побои", - заметил Сергей Хмарук.

Он подчеркнул, что все субъекты профилактики должны больше внимания уделять вопросам индивидуальной работы. В частности, серьезная роль отводится общественным пунктам охраны правопорядка, в которые входят представители местных органов власти, участковые инспекторы, руководители сельскохозяйственных предприятий, активисты на селе, старосты деревень. "Это забота о насущных проблемах людей, которые проживают одиноко или нуждаются в социальной защите, например, освободившихся из мест лишения свободы. По сути, им надо обычное человеческое участие и оказание помощи в социализации", - добавил заместитель генпрокурора.

В Беларуси в 2020 году зафиксирован рост убийств и покушений на них - с 307 до 312, или на 1,6%, случаев умышленного причинения тяжкого телесного повреждения - с 719 до 755, или на 5%. С 302 до 355, или на 17,5%, увеличилось количество граждан, погибших в результате убийств и умышленного причинения тяжкого телесного повреждения.

Большинство убийств (87,5%), умышленных причинений тяжких телесных повреждений (76,9%) и иных преступлений в семейно-бытовой сфере совершено во время совместного распития алкогольных напитков либо лицами, ими злоупотребляющими, не работающими (55,7%), зачастую проживающими с жертвой в одном жилом помещении (77,4%) либо ранее осужденными за подобные преступления и освободившимися из мест отбытия наказания (23,4%).

В 2020 году по сравнению с 2019 годом незначительно снизилось число пожаров - с 6112 до 6085, или на 0,4%, при этом в сельской местности произошло 3728 пожаров, или 61,3%, в городах - 2357, или 38,7%.-0-

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