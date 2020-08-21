Генпрокуратура о политизированных забастовках: невыход на рабочее место является прогулом

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки организовать на предприятиях забастовки не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску. Такая информация размещена в Telegram-канале надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

С учетом систематически размещаемых в интернете призывов к участию в забастовках Генпрокуратура пояснила, что у работников действительно есть право на забастовку - временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей для разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто. При этом несоблюдение установленной Трудовым кодексом процедуры ее подготовки и проведения может быть основанием для признания судом забастовки незаконной с последующим привлечением участников к дисциплинарной и иной ответственности.

В связи с этим в прокуратуре отметили, что предпринимаемые в настоящее время попытки организовать на отдельных предприятиях республики забастовочное движение не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску. По существу организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого - выражение политических мнений и требований и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы.

"Таким образом, без выполнения своего ключевого предназначения - разрешения коллективного трудового спора - невыход на рабочие места является нарушением трудовой дисциплины (прогулом), за которое наступает установленная Трудовым кодексом дисциплинарная ответственность", - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура в очередной раз просит граждан взвешенно и осмотрительно реагировать на призывы к участию в политизированных массовых мероприятиях, именуемых забастовочным движением, не поддаваться на провокации, способные ухудшить взаимоотношения с нанимателями, причинить иные негативные последствия правам и интересам других граждан.-0-