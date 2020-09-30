Генпрокуратура отреагирует на все факты несвоевременной выплаты заработной платы

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура отреагирует на все факты несвоевременной выплаты заработной платы, сообщила журналистам начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из важных направлений деятельности Генеральной прокуратуры - надзор за соблюдением трудовых прав работников, в первую очередь права на своевременную и в полном объеме оплату труда. Органы прокуратуры проводят надзорные мероприятия в этой сфере ежеквартально. В текущем году уже проведено 86 проверок соблюдения трудовых прав граждан. По их результатам внесено около 350 актов надзора, 297 виновных лиц привлечены к ответственности", - сказала Марина Попова.

Анализ этой работы говорит об эффективности принимаемых мер, что подтверждается и статистическими данными. Если в конце 2019 года задолженность по зарплате имелась в 114 организациях, то к 1 сентября она сократилась в 10 раз - несвоевременно выплатили работникам деньги 13 организаций. При этом следует учитывать, что в Национальный статистический комитет представляют такую информацию только 4,5% от всех действующих организаций. Это предприятия с долей государственной собственности, в которых работают более 16 сотрудников, и коммерческие организации с численностью более 100 работников, то есть незначительная часть организаций, использующих наемный труд.

"Особенностью этой проверки будет расширение субъектного состава - прокуроры изучат ситуацию и на небольших предприятиях, которые ранее не попадали в поле нашего зрения. Во время проверки особое внимание уделят фактам подмены трудовых отношений заключением гражданско-правовых договоров. На практике немало случаев, когда выполнение работ, носящих постоянный характер, вместо надлежаще заключенного трудового договора, контракта было оформлено договором подряда. При этом работники не всегда знают в полной мере свои права, понимают, что, заключая договор подряда, они лишаются важных гарантий - права на отпуск и выплат, связанных с ним, предусмотренную коллективным договором материальную помощь, оплату больничных листов и многое другое", - отметила начальник отдела.

Марина Попова обратила внимание, что неверный выбор вида договора существенно снижает эффективность защиты трудовых прав работников. "В связи с этим мы предлагаем гражданам, которым своевременно не выплачена заработная плата, а также гражданам, которые полагают, что с ними заключен договор, не соответствующий их функциональным обязанностям и предъявляемым законом требованиям, обратиться с заявлениями об этом в территориальные органы прокуратуры. Все обращения будут рассмотрены и по ним при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - заключила она.-0-