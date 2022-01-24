Генпрокуратура: по делам экстремистской направленности в 2021 году осуждено более 1,6 тыс. человек

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делам экстремистской направленности в 2021 году в Беларуси осуждено более 1,6 тыс. человек. Об этом рассказал сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году завершено расследование, направлена в суд основная масса уголовных дел по преступлениям, совершенным в 2020 году лицами, которые пытались совершить государственный переворот. В общей сложности судами рассмотрено более 1,2 тыс. уголовных дел, по которым осуждено более 1,6 тыс. человек", - рассказал Андрей Швед.

Он подчеркнул, что сегодня на улицах страны абсолютно контролируемая правоохранительными органами, спокойная обстановка. "С учетом опыта, наработанного в прошлом году, правоохранительный блок полностью готов к немедленному выявлению и пресечению любых фактов экстремизма и терроризма. С учетом предстоящих общественно значимых мероприятий и в целом по каждодневной работе, связанной с обеспечением общественного порядка", - заявил генеральный прокурор

В целом говоря о криминогенной обстановке, глава надзорного ведомства отметил, что в прошлом году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8%. В структуре преступности, если брать преступления против личности, количество убийств снизилось на 5%, изнасилований - на 4,8%. "Что очень важно, на 7% меньше людей пострадало от рук преступников. 7% - это десятки человеческих жизней", - обратил внимание Андрей Швед.-0-