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Общество
17 августа 2020, 12:44

Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка

Фото из архива
Фото из архива

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре.

В Генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

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На сегодняшний день в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).

"Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом, эти заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", - проинформировали в Генпрокуратуре.

В том числе в Генеральную прокуратуру обращаются люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе. Генпрокуратура вместе с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

"Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", - отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве предоставили список граждан, отбывающих административный арест. Информация будет обновляться и дополняться.-0-

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