Генпрокуратура подготовила предложения в законодательство о борьбе с коррупцией

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура совместно с иными заинтересованными государственными органами подготовила предложения в законодательство о борьбе с коррупцией, сообщил журналистам начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложения по внесению изменений в закон о борьбе с коррупцией, Уголовный, Трудовой, Гражданский кодексы, Кодекс об административных правонарушениях направлены главе государства.

Предлагаемые нормы нацелены на оптимизацию взаимодействия государственных и иных органов в сфере борьбы с коррупцией, повышение его эффективности, усиление профилактических механизмов, а также мер ответственности за коррупционные правонарушения.

Кроме того, Генпрокуратура завершает подготовку комплекса мер по предупреждению коррупции во исполнение данного главой государства поручения в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию.-0-