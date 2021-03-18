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18 марта 2021, 10:15

Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе "Белжелдорснаба"

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура в ходе выборочной проверки на ресурсо-обеспечивающем республиканском унитарном предприятии "Белжелдорснаб" Белорусской железной дороги выявила нарушения антикоррупционных норм, а также требований законодательства о сохранности собственности и труде. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Как показала проверка, в РУП не всегда соблюдали определенный в актах законодательства порядок проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров (работ, услуг). По мнению прокуратуры, этому способствовали недостатки в работе профильной комиссии, которая обязана среди прочего проверять формирование конкурсной документации, порядок вскрытия конвертов с поступившими предложениями и выбора победителя, а также заключение контрактов и обеспечение исполнения обязательств.

Ненадлежащим образом была организована и деятельность комиссии по рассмотрению жалоб участников закупок на принятые решения.

Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла начальнику Белорусской железной дороги представление, которое было рассмотрено с участием представителя надзорного органа.

В результате выработан комплекс дополнительных организационных мер для исключения подобных фактов, ряд должностных лиц РУП привлечен к ответственности.

В 2020 году шесть должностных лиц РУП привлечены к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в процедурах закупок и выбор в качестве поставщиков товаров.

Предварительным расследованием установлено, что в 2014-2018 годах эти работники получили взятки на сумму более $800 тыс. При этом они отвечали за организацию на предприятии работы по противодействию коррупции.-0-

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