Генпрокуратура предлагает ввести административную ответственность для юрлиц за дачу взятки

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура подготовила и внесла на рассмотрение Президенту проект закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией". Одно из предложений касается введения ответственности для юридических лиц за дачу взятки. Об этом сообщил в интервью газете
Такая практика уже давно существует в Евросоюзе, России. Если подкуп совершается от имени или в интересах юридического лица, например, чтобы выиграть тендер, эту организацию, как предполагается, будет ожидать административная ответственность со штрафом. То есть сначала суд устанавливает факт дачи взятки или подкупа в интересах юридического лица. После того как приговор вступит в силу, взяткодатель и взяткополучатель отправятся отбывать наказание, а на юрлицо прокурор составит протокол об административном правонарушении. Решение по разбирательству будет выносить экономический суд.
"Мы предлагаем установить санкции за подобное нарушение в размере до 200% от суммы незаконно переданного вознаграждения", - отметил Игорь Грейбо. При этом сумма штрафа не может быть меньше 50 БВ.
Предусмотрена возможность освобождения юрлица от ответственности, если в процессе судебного разбирательства будет доказано, что взятку у него вымогали. "Оценивая обстоятельства коррупционных преступлений, мы видим, что много преступлений совершается именно в интересах юридических лиц, особенно закупки. Этот механизм будет сдерживающим фактором", - сказал начальник управления.-0-
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