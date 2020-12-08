Генпрокуратура представила иностранным коллегам опыт борьбы с коррупцией при преодолении COVID-19

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального прокурора Беларуси Дмитрий Гора принял участие в онлайн-семинаре по антикоррупционному сотрудничеству в борьбе с COVID-19 и восстановлению экономик государств - партнеров инициативы "Пояс и путь", на котором представил национальный опыт противодействия коррупции в условиях преодоления последствий пандемии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Мероприятие организовала Государственная надзорная комиссия КНР.

Дмитрий Гора отметил, что в сфере борьбы с коррупцией Беларусь следует таким основополагающим принципам, как прозрачность действий и решений госорганов, эффективность контрольных и надзорных процедур в этой области, неотвратимость ответственности за нарушение антикоррупционных требований. Выполнение таких принципов не зависит от каких-либо особых обстоятельств, в том числе распространения COVID-19.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что именно такой модели придерживаются ГРЕКО и ООН. Также он отметил, что Беларусь полностью разделяет эти подходы авторитетных международных организаций в антикоррупционной сфере.

Дмитрий Гора проинформировал, что с начала пандемии в стране реализован комплекс дополнительных мер, чтобы устранить причины и условия для коррупции и связанные с ней риски. Предприняты шаги по либерализации экономической деятельности, сокращению и упрощению административных процедур, совершенствованию контрольной и надзорной деятельности.

Среди основных мер он назвал продление на шесть месяцев срока действия справок и других документов на основании указа от 25 ноября 2020 года, издание указа от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики", ведение работы по преодолению последствий пандемии не только на национальном, но и на международном уровнях.

По мнению заместителя генпрокурора, именно в международно-правовом сотрудничестве, в том числе во время межведомственного взаимодействия компетентных органов, заложены значительный потенциал и перспективный ресурс по поиску эффективных путей противодействия коррупции.-0-