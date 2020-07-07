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07 июля 2020, 14:53

Генпрокуратура призывает осмотрительно относиться к "пробной общенациональной забастовке"

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура призывает граждан осмотрительно относиться к размещаемой в интернете информации о "пробной общенациональной забастовке", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В последнее время на различных ресурсах сети Интернет, в том числе Telegram-каналах, распространяются анонимные призывы к участию 3 августа 2020 года в "пробной общенациональной забастовке" продолжительностью 2,5 часа для выражения требований об освобождении так называемых политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса. При этом до пользователей в безапелляционной форме доводится заведомо ложная, искаженная информация относительно свободы и безнаказанности подобных действий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"По утверждению анонимных провокаторов, отсутствие на рабочих местах до 3 часов согласно Трудовому кодексу не является прогулом, в связи с чем опоздание в пределах обозначенного периода времени для участия в открытой забастовке не повлечет угрозы увольнения. Во избежание конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств Генеральная прокуратура призывает не следовать подобным "рекомендациям", - отметили в ведомстве.

На основании ст. 11 и 388 ТК работники имеют право на забастовку. То есть на временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав. Участие в санкционированной забастовке не признается прогулом без уважительной причины.

Однако решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной ТК процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации). О предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала.

Несоблюдение указанного порядка - основание для признания судом забастовки незаконной по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного им органа) или прокурора. Участники признанной судом незаконной забастовки могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством.

"Инициаторы проведения 3 августа 2020 года "пробной общенациональной забастовки" некорректно отождествляют различные по правовой природе понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие (митинг, шествие, пикет) с целью выражения мнений по вопросам жизни государства и общества, для реализации которого предусмотрен другой правовой механизм, - подчеркнули в Генпрокуратуре. - Не имея ничего общего с легальным забастовочным движением, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях являются подстрекательством к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность".

Согласно п.31 постановления Пленума Верховного Суда от 29 марта 2001 года №2 "О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде" нарушением трудовой дисциплины является противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. К таким нарушениям, в частности, отнесены отсутствие работника без уважительной причины на работе, нахождение без уважительных причин не на своем рабочем месте, преждевременный уход с работы.

Указанные дисциплинарные проступки - основание для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. То есть могут быть объявлены замечание, выговор и т.д.

При наличии предыдущих дисциплинарных взысканий любое отсутствие на рабочем месте без уважительной причины может повлечь принятие нанимателем неблагоприятных для работника решений (непродление либо расторжение трудового контракта, непрохождение испытательного срока и т.д.).

Генеральная прокуратура в очередной раз призывает граждан взвешенно и конструктивно подходить к реализации права на свободное выражение мнения, не поддаваться безответственным призывам и анонимным провокациям к совершению противоправных действий, а также поступков, способных нанести вред трудовым правам и интересам граждан.-0-

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