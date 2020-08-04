Генпрокуратура проинформировала наблюдателей от СНГ о состоянии законности в ходе выборов

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура проинформировала наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси о состоянии законности в ходе избирательной кампании, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства по итогам встречи с руководством штаба миссии наблюдателей.

В Генпрокуратуре приняли с рабочим визитом руководителя штаба Виктора Гуминского и его заместителя Евгения Козяка. Надзорное ведомство представляли заместитель генпрокурора Александр Лашин и руководители отдельных структурных подразделений.

Александр Лашин проинформировал представителей штаба миссии наблюдателей, что в прокуратурах всех уровней сформированы рабочие группы по надзору за исполнением законодательства о выборах. Он сообщил о состоянии законности в ходе избирательной кампании, количестве и тематике поступивших в органы прокуратуры жалоб и заявлений, а также порядке их рассмотрения и механизме реагирования на возможные нарушения законодательства и иные внештатные ситуации.

Заместитель генпрокурора отметил высокую политическую активность граждан и проинформировал о случаях, когда в результате полемики и обмена мнениями заявители вынуждены были обратиться в правоохранительные органы по вопросам некорректной критики и публичных оскорблений на различных интернет-ресурсах и в социальных сетях.

Виктор Гуминский рассказал об основных целях миссии - дать всестороннюю оценку подготовке и проведению электоральной кампании с учетом принципа нейтральности и невмешательства в избирательный процесс. Он проинформировал также о регламенте работы миссии.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества для формирования объективного мнения о ходе избирательной кампании.-0-