Генпрокуратура прокомментировала применение литовской стороной института универсальной юрисдикции

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси в своем Telegram-канале прокомментировала применение литовской стороной института универсальной юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

Генпрокуратура Литвы рассказала о начале досудебного расследования по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина. В связи с этим в Генпрокуратуре Беларуси заявили: "Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Беларуси".

"Компетентные органы нашей страны в настоящее время проводят доследственную проверку по заявлению указанного гражданина. Решение будет принято в соответствии с национальным законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Генпрокуратура Беларуси направила в МИД информацию о необходимости принятия соответствующих мер реагирования по линии внешнеполитического ведомства.-0-