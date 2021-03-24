Генпрокуратура рассказала о планируемых изменениях в уголовное законодательство

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления - начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры Евгения Парамонова рассказала о планируемых изменениях в уголовное законодательство, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важной составной частью совершенствования законодательства о противодействии экстремизму является корректировка норм уголовного законодательства, с тем чтобы они отвечали новым вызовам и угрозам, реалиям времени. В проекте закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" нашли отражение инициативы Генеральной прокуратуры и государственных органов в названной сфере общественных отношений, направленные, прежде всего, на предупреждение всех проявлений экстремизма", - рассказала Евгения Парамонова.

С учетом опыта других государств предлагается криминализировать все формы осуществления и обеспечения экстремистской деятельности, участия в ней.

"В настоящее время в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность лишь за создание экстремистского формирования либо руководство им и финансирование его деятельности. Однако, принимая во внимание уже озвученные цели экстремистской деятельности, участие в таком формировании также обладает общественной опасностью, характерной для преступления. Разрабатывая соответствующие нормы, мы учитывали, прежде всего, опыт государств СНГ. Уголовная ответственность за участие в экстремистских формированиях, сообществах, объединениях, организациях предусмотрена и законами Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и ряда других государств", - отметила замначальника управления.

По ее словам, самостоятельными формами пособничества экстремистской деятельности являются склонение, вербовка и иное вовлечение в экстремистскую деятельность, а равно обучение и подготовка для участия в такой деятельности, которые в настоящее время нашим законодательством не криминализированы.

"Опять-таки эти виды деятельности криминализированы в законодательстве и ряда иностранных государств, в том числе в России, Казахстане. Поэтому в целях пресечения экстремизма на более ранней стадии также криминализируется прохождение обучения и иной подготовки для участия в такой деятельности", - подчеркнула Евгения Парамонова.

Вторая важная новация, предлагаемая законопроектом: в примечании к ст.130 УК, устанавливающей ответственность за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, определен термин "социальная принадлежность" как принадлежность лица к определенной социальной группе, в том числе по признаку профессии и иной социально-групповой идентификации. В силу высокой степени общественной опасности, масштабности и тяжести тех последствий, которые могут наступить из-за таких преступлений и которые известны истории человечества, эти деяния запрещены не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.

Предлагается также установить уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий в течение года после наложения двух административных взысканий за такие деяния. В настоящее время за эти действия установлена лишь административная ответственность.

Ряд предлагаемых дополнений в УК направлен на устранение угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также защиту прав граждан в данной области.

Проектом закона установлена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, совершенное в любом публичном выступлении, в том числе в средствах массовой информации и в интернете. В настоящее время ответственность предусмотрена за предоставление иностранному государству, иностранной или международной организации заведомо ложных дискредитирующих сведений о нашей стране. "Однако, как показывает практика, такие деяния обычно совершаются в форме распространения подобных сведений не конкретным организациям, а неопределенному кругу лиц. В случае принятия проекта закона ответственность за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, будет наступать также за призывы к нарушению территориальной целостности страны", - подчеркнула замначальника управления.

Предлагается установить уголовную ответственность за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных, а также повышенную ответственность за совершение этих действий в отношении лица или его близких в связи со служебной деятельностью или выполнением общественного долга. Кроме того, предлагается установить ответственность за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами массовой информации, в случае повторения таких действий в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

В проекте также содержатся нормы для усиления ответственности за преступления против общественной безопасности и порядка управления. В частности, за осквернение сооружений и порчу имущества, организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, надругательство над госсимволами. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

Усиливается ответственность за блокирование транспортных коммуникаций. Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, лицам, охраняющим общественный порядок, применение в отношении их насилия, в том числе группой лиц, будет относиться к категории тяжких преступлений, наказание за которые - лишение свободы на срок до семи лет. Кроме того, предусмотрена ответственность за публичное оскорбление не только представителя власти, но и его близких.

"Указанные новации, по мнению Генеральной прокуратуры, являются адекватным реагированием государства на те вызовы и угрозы, которые имели место в прошлом году и соответствуют, подчеркну, общемировой практике. При этом следует обратить внимание на то, что в проект закона также включены нормы, которые предусматривают значительную оптимизацию санкций за иные преступления, которые не носят повышенной общественной опасности. Законопроектом предусматривается совершенствование целого ряда норм уголовно-процессуального закона, в том числе декриминализация отдельных деяний, корректировка некоторых норм. В частности, пересматривается вся глава "Преступления против информационной безопасности" в силу распространения этого вида преступлений. Считаем, что если закон будет принят, то у правоохранительных органов появятся новые возможности реагировать на те негативные явления, которые имеются в обществе", - заключила Евгения Парамонова.-0-