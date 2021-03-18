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18 марта 2021, 14:16

Генпрокуратура рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремизм

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура совместно с заинтересованными органами разработала предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Сообщается, что предложения подготовлены во исполнение поручений главы государства с учетом международного опыта.

Так, подготовлена новая редакция закона "О противодействии экстремизму", которая позволит придать работе правоохранительных и иных органов более системный и целенаправленный характер. В ней органам внутренних дел и государственной безопасности предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещению их деятельности.

Согласно проекту прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания станет основанием для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП.

При этом дела о признании организации экстремистской и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки - до одного месяца со дня принятия заявления.

Одновременно для учредителей и участников экстремистских организаций предусмотрен запрет в течение 5 лет учреждать новые организации и СМИ.

МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Граждане, осужденные за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в этот перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства.

Расширено понятие "экстремистские материалы": к ним будут отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды.

В законопроекте о внесении изменений в закон "О средствах массовой информации" предусмотрено право генерального прокурора, прокуроров областей, города Минска ограничить доступ к интернет-ресурсу и сетевому изданию, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также другая информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси.

В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда подлежать немедленному исполнению.

"Расширены основания для привлечения к уголовной ответственности за экстремистские проявления. Особенно за те из них, которые сопровождаются насилием или угрозой его применения к сотрудникам ОВД, должностным лицам при выполнении ими служебных обязанностей, иным лицам, выполняющим общественный долг", - отметили в надзорном ведомстве.

Планируется усилить ответственность за сопротивление сотрудникам ОВД и лицам, охраняющим общественный порядок, а также за применение к ним насилия.

Кроме того, будет введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти.

Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан, а также ввести повышенную ответственность за такие действия в отношении лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Предполагается также криминализировать неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Впервые вводится ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в такой деятельности.

Предлагается установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в интернете.

В проекте также идет речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Предложено привлекать к ответственности и за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются СМИ.

Парламент совместно с Генеральной прокуратурой разработал также проект закона "О недопущении реабилитации нацизма". В нем определены принципы и механизмы противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, профилактические меры по недопущению таких действий, идет речь об усилении ответственности за подобные действия.

"Очевидно, что предлагаемые меры дадут правоохранительным органам новые инструменты в борьбе с экстремизмом, позволят обеспечить общественную безопасность, будут способствовать предупреждению правонарушений и преступлений, поддержанию правопорядка в обществе", - резюмировали в Генпрокуратуре.-0-

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