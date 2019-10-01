Генпрокуратура разработала алгоритм действий по организации антикоррупционной работы в госструктурах

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью разработало алгоритм действий по организации антикоррупционной работы в государственных органах и организациях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Методические рекомендации разработаны во исполнение решения республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией от 22 декабря 2018 года. При подготовке документа исследовалась практика методического обеспечения антикоррупционной работы в организациях Беларуси, Казахстана, России, других государств. Его цель - сформировать единый подход для предупреждения коррупции в госструктурах.

В рекомендациях раскрыты, в частности, различные антикоррупционные механизмы, в том числе декларирование доходов и имущества, соблюдение антикоррупционных ограничений, ответственность за нарушение законодательства о борьбе с коррупцией; порядок взаимодействия с правоохранительными органами и представителями общественности в антикоррупционной сфере.

Определены направления работы со значительным профилактическим потенциалом, подходы по оценке и минимизации коррупционных рисков в деятельности организации. Также указаны наиболее уязвимые сферы деятельности: проведение закупок, контрольная деятельность, распределение бюджетных и внебюджетных средств, распоряжение имуществом при осуществлении арендных отношений, лицензирование отдельных видов деятельности, осуществление административных процедур, выделение жилья, земельных участков, займов.

Раскрыт механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Для этого предложен ряд ситуаций, в которых возникновение такого конфликта наиболее вероятно.

Документ направлен в Совет Министров, областные и Минский городской исполнительные комитеты для организации практического применения в подчиненных структурах.

В дальнейшем Генеральная прокуратура проведет мониторинг состояния методического обеспечения антикоррупционной деятельности в государственном секторе.-0-