Генпрокуратура считает важным усовершенствовать законодательство о социально опасном положении детей

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика прокурорского надзора показала, что законодательство о социально опасном положении детей необходимо усовершенствовать, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве считают: прежде всего важно повысить уровень защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, которые самовольно ушли на длительный срок из дома, совершили парасуициды, а также тех детей, в семьях которых родители совершили преступления в сфере семейно-бытовых отношений.

При этом отмечается, что на сегодня в правовых нормах не предусмотрено реагирование на некоторые социальные риски, которые говорят о неблагополучии ребенка. Из-за этого снижена эффективность правозащитного механизма.

Для исправления ситуации Генеральная прокуратура подготовила информацию в Совет Министров относительно корректировки его постановления от 15 января 2019 года №22 "О признании детей находящимися в социально опасном положении".

Впрочем, по результатам проверки прокуроры отметили положительную динамику основных показателей криминогенной обстановки среди несовершеннолетних в 2020 году. Например, на 20,4% уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 15,7% сократилась численность несовершеннолетних участников преступлений. А в 2020 году по всем регионам республики на 44% снизилось число административных правонарушений.

Вместе с тем в Генпрокуратуре обратили внимание, что с учетом растущего с 2019 года числа общественно опасных деяний детей до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, возможно ухудшение криминогенной ситуации в этом плане, если компетентные органы не примут меры по повышению эффективности своей работы.

В связи с этим в надзорном ведомстве назвали упущения в деятельности субъектов профилактики, госорганов и учреждений. Речь идет о том, что с детьми и их законными представителями не проводится индивидуальная профилактическая работа. Также это несвоевременные выявление детей, находящихся в социально опасном положении, и признание их нуждающимися в государственной защите.

Например, во время посещения одной из семей в Минске установлен факт ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию троих несовершеннолетних. В частности, дети проживали в антисанитарных условиях и были истощены. Продуктов питания дома не было, мать злоупотребляла спиртным. Обстановка в семье способствовала возникновению угрозы здоровью несовершеннолетних, один из которых являлся инвалидом и нуждался в постоянном уходе. Генеральная прокуратура вынесла предписание о признании детей нуждающимися в госзащите и помещении их на государственное обеспечение. Дети уже изъяты у матери и переданы в социально-педагогический центр. На сегодня госорганы организовали комплекс мероприятий по восстановлению семьи.

Всего по результатам проверки прокуроры внесли более 200 актов надзора, инициировали привлечение к дисциплинарной ответственности 129 человек, к административной - 13.-0-