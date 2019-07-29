Генпрокуратура указала БЖД на недостатки системы организации закупок

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура потребовала от БЖД устранить причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Управление Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах проанализировало факторы, которые приводят к коррупционным преступлениям в организациях Белорусской железной дороги. Генпрокуратура потребовала от БЖД устранить причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям. "В первом полугодии осуждено пять должностных лиц БЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы. Из них два работника - за получение взяток по ст. 430 УК, два - злоупотребление служебными полномочиями по ст. 424 УК, один - дачу взятки по ст.431 УК. В этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток", - рассказали в Генпрокуратуре.

Значительное число таких противоправных деяний в структурах БЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок. "По мнению прокуратуры, этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта. Анализ показал, что причины такой ситуации - в недостатках системы организации закупок в БЖД и отсутствии должного контроля со стороны руководства организаций за работой подчиненных", - отметили в ведомстве.

Профильное управление Генпрокуратуры направило на имя начальника БЖД информационную записку. Она будет детально рассмотрена на заседании антикоррупционной комиссии государственного объединения. В соответствии с изменениями в законодательстве с 2019 года эту комиссию возглавляет непосредственно начальник БЖД.-0-