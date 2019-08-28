Генпрокуратура усилит контроль за расходованием бюджетных средств на предприятиях

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура усилит контроль за расходованием бюджетных средств на предприятиях, сообщил генеральный прокурор Александр Конюк на заседании республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов, которое состоялось 20 августа, Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил проблемные вопросы в этой сфере. "Наряду с этим Президент особо отметил необходимость повышения эффективности работы правоохранительных органов в экономической сфере. Было конкретное поручение, чтобы Генеральная прокуратура более предметно занялась экономикой. Государство тратит огромные суммы на модернизацию предприятий, которые в некоторых случаях не дают отдачи", - сказал Александр Конюк. В этой связи он привел пример ОАО "ФанДОК", на котором генпрокурор был 27 августа.

От качества следствия до злоупотреблений - Лукашенко озвучил проблемные вопросы в правоохранительной сфере По его словам, несмотря на улучшение различных результатов работы правоохранительных органов, в том числе совершенствование их взаимодействия, по-прежнему не изжиты некоторые негативные проявления и проблемы в организации досудебного производства.

Основными проблемами таких предприятий, в частности, являются просчеты при проведении закупок, иногда бездействие руководителя. Генпрокурор с сожалением констатировал, что деятельность прокуроров, контролеров сводится к реагированию на последствия, когда деньги освоены, оборудование закуплено, но ничего не работает или работает вполсилы.

Приоритетными направлениями остается защита интересов государства при использовании бюджетных средств, своевременный возврат валютной выручки, обеспечение законности в сфере сельскохозяйственного производства.-0-