Генпрокуратура: в Беларуси создан инструментарий для выявления преступлений против детей в интернете

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан нормативный инструментарий для выявления преступлений против половой неприкосновенности детей в интернете, сообщил журналистам начальник управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и исполнению законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры Сергей Замаро, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу констатировать, что сегодня создан такой нормативный инструментарий, который позволяет максимально эффективно выявлять правонарушения в данной сфере, а именно те преступления, которые совершаются с использованием интернета. При этом обеспечивается защита прав граждан", - рассказал Сергей Замаро.

Начальник управления отметил, что эта проблема достаточно актуальна и органы прокуратуры принимают серьезные меры по изучению данной ситуации. "Эти преступления наиболее латентны. Одним из наиболее эффективных способов должна являться оперативно-разыскная деятельность, надзор за которой Генеральная прокуратура также осуществляет. И мы принимаем действительно серьезные меры для того, чтобы совершенствовать эту оперативно-разыскную деятельность. В частности, по нашей инициативе в текущем году внесены изменения в закон "Об оперативно-разыскной деятельности". Основная направленность этих изменений - совершенствование порядка проведения оперативно-разыскных мероприятий в интернете, а также мероприятий, связанных с исследованием и изучением технических устройств и компьютерной информации. Это очень важно, потому что большинство указанных преступлений совершается с использованием интернета", - подчеркнул он.

По словам Сергея Замаро, практически каждый год осуществляется изучение и проверка исполнения законодательства о профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "В текущем году также в виду того, что отмечается рост данных преступлений, проводятся всеми органами прокуратуры проверки исполнения данного законодательства. И мы, безусловно, отреагируем на те нарушения, которые будут выявлены, - добавил он. - Что касается совершенствования нормативно-правового регулирования уголовной ответственности за данные правонарушения, то Генеральная прокуратура также здесь играет активную роль. Мы всегда проводим анализ правоприменительной, судебной практики для того, чтобы своевременно принимать необходимые меры. В текущем году, в том числе по инициативе Генеральной прокуратуры, скорректирована ответственность за преступления, совершенные в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Мы готовы и в дальнейшем принимать участие в совершенствовании соответствующего нормативного регулирования вопросов уголовной ответственности за данные преступления".-0-

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