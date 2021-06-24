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24 июня 2021, 11:34

Генпрокуратура: в действиях отдельных политиков Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поведении отдельных представителей политической элиты Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников. Об этом БЕЛТА сообщили в надзорном ведомстве, комментируя расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Генпрокуратуре, согласно архивным документам и показаниям свидетелей действия латышских карателей отличались особой жестокостью и цинизмом. Большинство людей уничтожено путем сожжения, утопления, нанесения ран, которые приводили к долгой и мучительной смерти. Так, в феврале 1943 года жителей д.Ладелево насильно поместили в два помещения: мужчин - в дом, женщин и детей - в амбар, которые затем подожгли. Смогли выжить только два жителя, остальные были сожжены. Тогда же население д.Тродовичи, в том числе женщины и дети, согнали в один из домов и подожгли. Пытаясь спастись от смерти, люди выбегали из дома - их убивали, забрасывая гранатами и стреляя из автоматов. Погибли все жители деревни.

В карательной операции "Праздник весны", которая проводилась с 11 апреля по 4 мая 1944 года против партизан и мирных жителей Ушачско-Лепельской зоны, в составе группы Еккельна латышские батальоны СС также проявили не меньшее изуверство. Так, в деревнях Князево (Красное), Барсуки, Розалино, Морочково с приходом латышских частей СС начался беспричинный террор. Со слов очевидцев тех событий, на вопрос, почему вокруг деревни лежат сотни непогребенных трупов убитых женщин, стариков и детей, солдаты латышских частей СС отвечали, что убили их, чтобы уничтожить как можно больше "русских", а часть из них сожгли живьем.

После ухода латышских карателей в одной из сгоревших хат были извлечены 7 полуобгоревших трупов женщин. У каждой к ноге прикреплена проволока, прибитая другим концом к дверному откосу. В районе д. Кобылиники в одной из ложбин обнаружено около 3 тыс. тел расстрелянных крестьян, преимущественно женщин и детей. Уцелевшие жители рассказывали, что расстрелами занимались латышские легионы СС.

Исследуются и другие многочисленные факты злодеяний, совершенных националистическими карательными формированиями.

В Генпрокуратуре напомнили, что у военных преступлений нет сроков давности, неотвратимость ответственности должна быть обеспечена, другого подхода здесь быть не может.

"Известно, что в ряде стран Европы и Америки проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. При этом латвийские власти не только ежегодно чествуют членов этой преступной организации, но и поддерживают публичную связь с ними за пределами страны. Подобного рода встречи должностных лиц государственных органов Латвии с нацистскими преступниками являются обыденным делом. Так, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгард Ринкевич, в отношении которого в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело за разжигание национальной вражды в связи с надругательством над Государственным флагом Беларуси, во время официального визита в Канаду встречался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы", созданной ветеранами латышского легиона СС. В этой связи следует отметить, что уголовное законодательство как Беларуси, так и других стран к составу преступления "Разжигание национальной вражды и розни" относит и деяния, направленные на реабилитацию идеологии нацизма, - отметили в Генпрокуратуре. - Таким образом, в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии мы наблюдаем преемственность взглядов нацистских преступников".

Следствие располагает также сведениями о 22 бывших членах латышских легионов СС, проживающих сейчас на территории Латвии. В ходе расследования предстоит выяснить роль каждого из этих легионеров в уничтожении мирных граждан на территории Беларуси, в связи с чем Генпрокуратура Беларуси обратилась к латвийским коллегам.

Наше надзорное ведомство исходит из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме. Аналогичные просьбы в отношении латышских палачей направлены в другие государства.-0-

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