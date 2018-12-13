Генпрокуратура внесла представление МВД из-за волокиты при проверках заявлений о преступлениях

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура обобщила практику принятия решений о приостановлении проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях, внесено представление МВД об устранении нарушений. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура обобщила практику применения ст.173-3 Уголовно-процессуального кодекса (приостановление и возобновление проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении) по итогам работы за 9 месяцев этого года. "По результатам обобщения Генеральная прокуратура внесла Министерству внутренних дел представление об устранении нарушений, принятии дополнительных мер по организации ведомственного контроля за соблюдением требований закона, в том числе пресечению волокиты при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Прокуроры подсчитали, что из-за невозможности в установленный законом срок принять решение по заявлению или сообщению о преступлении территориальные органы внутренних дел приостанавливали до 30% проверок. Основная причина - неполучение результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности (97,3% случаев). В иных ситуациях отсутствовал ответ на международный запрос.

"За 9 месяцев текущего года для устранения нарушений законности при приостановлении и возобновлении проверок прокуроры отменили 151 постановление, внесли 39 представлений, вынесли 43 требования, возбудили 57 дисциплинарных производств, - рассказали в Генпрокуратуре. - Выявлены неединичные факты приостановления проверок при отсутствии предусмотренных законом на то оснований, в частности по причине неполучения ответа на запрос о представлении документов. Нередко решения о приостановлении проверки принимались поспешно - без проведения по заявлению и сообщению о преступлении необходимых и достаточных проверочных действий".

Так, по заявлению женщины об избиении ее сожителем и угрозах убийством орган дознания без проверки насчет других случаев насилия в отношении заявительницы незаконно приостановил работу по нему. "Распространены факты несвоевременного принятия решений о возобновлении приостановленных проверок, что вело к волоките и обоснованным жалобам заявителей. Не всегда о приостановлении или возобновлении проверки органы внутренних дел информировали прокуратуру и заявителей, - отметили в Генпрокуратуре. - Нарушения уголовно-процессуального закона прокуроры устанавливали повсеместно, чаще в Гомельской и Витебской областях, Минске".

Правовой институт, который позволяет приостанавливать и возобновлять проведение проверки по заявлению или сообщению о преступлении, действует в Беларуси с сентября 2017 года.-0-