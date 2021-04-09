Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", - отметил Андрей Швед.

По его словам, сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты. "Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа, изучение геноцида белорусского народа следует вписать во все обязательные образовательные программы", - подчеркнул генпрокурор.-0-