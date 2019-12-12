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12 декабря 2019, 12:49

Генпрокуратура: все больше детей становятся жертвами киберпреступлений

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет количество детей, которые становятся жертвами киберпреступлений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Алексей Подвойский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все чаще подростки совершают преступления и правонарушения с использованием интернет-среды. И растет, конечно же, число детей, которые становятся жертвами киберпреступлений, - сказал Алексей Подвойский. - Например, количество детей, потерпевших от преступлений против информационной безопасности и от хищений с помощью компьютерной техники, возросло более чем в два раза за последний год. Нередко в сети дети испытывают на себе унижение, оскорбление, насмешки - так называемый кибербуллинг. Они сталкиваются с информацией, содержащей насилие, пропаганду самоубийства и психоактивных веществ, нетрадиционных сексуальных отношений".

Данной проблеме в стране уделяется большое внимание. В школах уже с третьего класса изучаются правила безопасности в сети. Важно, чтобы и родители общались со своими детьми на эту тему. "Но если вы узнали о каких-то нехороших вещах со стороны ребенка, то не надо бежать сразу с ремнем. Аккуратно необходимо беседовать, попытаться сделать так, чтобы ребенок сам осознал свои действия. Потому что если действовать жестко и напролом, то получим проблему", - заметил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергей Янковский.

За 11 месяцев этого года количество совершенных подростками преступлений выросло на 6% по сравнению с таким же периодом предыдущего года . Однако число самих несовершеннолетних злоумышленников упало - на 1,4%. Выросло число угонов, фактов сбыта наркотиков, осквернения имущества, почти в два раза увеличилось число хищений с помощью компьютерной техники.

Замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин сообщил, что если за прошлый год в отношении несовершеннолетних окончено производство 55 уголовных дел, то сейчас их количество составляет 137. Превалируют хищения с использованием компьютерной техники - то есть ст.212 УК. Представитель МВД напомнил, что по данной статье к ответственности привлекают с 14 лет.

Кирилл Вяткин рассказал, какие преступления в интернете совершают подростки. В первую очередь это оплата товаров, работ, услуг, пополнение балансов электронных кошельков, учетных записей в онлайн-играх с использованием найденных банковских карт. Обнаруженными карточками подростки могут расплачиваться и в обычных магазинах, ресторанах быстрого питания. Часто дети взламывают чужие аккаунты в интернете. "Нередки случаи, когда сотрудники правоохранительных органов выясняют, что противоправное деяние совершает подросток, который не достиг возраста уголовной ответственности", - отметил замначальника управления "К".

К примеру, недавно сотрудники милиции вышли на 13-летнего подростка, который с использованием вредоносного ПО совершал взлом учетных записей на различных сервисах. "Молодой человек, осознавая опасность ПО, использовал его по целевому назначению - чтобы получить доступ к учетным записям на различных интернет-площадках. Это могли быть онлайн-магазины, букмекерские конторы", - пояснил Кирилл Вяткин.-0-

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дети киберпреступность прокуратура
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