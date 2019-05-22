Генпрокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства в системе ГКНТ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси проверила, как исполняется законодательство о борьбе с коррупцией в Государственном комитете по науке и технологиям и подведомственных ему организациях и вскрыла нарушения. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Генпрокуратура установила, что отдельные должностные лица в нарушение закона наряду с государственной службой выполняли другую оплачиваемую работу. "Один из начальников отдела комитета выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности", - рассказали в отделе информации надзорного органа.

Директор одного из подчиненных ГКНТ институтов принял на должность научного сотрудника работника, который не соответствовал квалификационным требованиям – у него отсутствовали специальное образование, опыт работы. Здесь числилась работающей по совместительству, но не работала по факту дочь директора. Сам он совмещал руководство институтом с должностью ведущего научного сотрудника другого учреждения, хотя графики работы были фактически несовестимы. Генеральная прокуратура по этим фактам организовала проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса.

Прокуроры также выявили случаи, когда должностные лица не представляли декларации о доходах и имуществе или декларировали их не полностью. В Генпрокуратуре обратили внимание, что приказы председателя комитета о периодической проверке таких деклараций своевременно не выполнялись.

При проведении государственных закупок профильные комиссии не всегда информировали участников конкурса о победителе, отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. Сведения о результатах госзакупок, заключении договоров и их исполнении на официальном сайте комитета не размещались.

Генпрокуратура выявила также нарушения при выполнении ГКНТ функций заказчика научных исследований и разработок. Несмотря на перечисление бюджетных средств исполнителю, контроля за выполнением отдельных мероприятий программных документов не было. Например, Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы доработал автоматизированную систему мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и в декабре 2017 года передал ее заказчику. Однако на момент проверки система в эксплуатацию не введена, что не позволило дать оценку завершенности проекта.

Созданные в ГКНТ комиссии по противодействию коррупции не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, коррупционных или создающих условия для коррупции. Планируемые мероприятия нередко были формальными и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки.

"Эти факты свидетельствуют о коррупционных рисках при использовании бюджетных средств, создают условия для коррупционных правонарушений в виде неправомерного предпочтения интересов физических или юридических лиц и предоставления им необоснованных льгот и привилегий", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в настоящее время рассматривается в ГКНТ. О результатах проверки Генпрокуратура проинформировала Совет Министров.-0-