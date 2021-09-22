Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционных норм в системе МЖКХ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура совместно с прокуратурами областей и города Минска во время проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства установила ряд нарушений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Значительные коррупционные риски и необоснованные расходы оказались сопряжены с завышением объемов выполняемых в отрасли работ, а также другими злоупотреблениями на местах. В некоторых случаях, по мнению прокуроров, противоправные деяния были совершены, чтобы создать видимость успешного выполнения производственных задач и благоприятного положения дел.

Нарушения выявлены, в частности, в сфере процедуры закупок товаров, работ, услуг. Встречались факты приобретения имущества без проведения конкурентных процедур и изучения конъюнктуры рынка. К участию в закупках порой допускали и признавали победителями участников с коммерческими предложениями, которые не отвечали техническим заданиям. В некоторых случаях при заключении договоров зафиксированы отступления от условий изначальной конкурсной документации.

Прокуроры неоднократно обращали внимание на необоснованный выбор в качестве подрядчиков (поставщиков) одних и тех же субъектов хозяйствования. При этом необходимые сведения на специализированных интернет-платформах не размещались, не была обеспечена прозрачность закупок. Более того, из-за создания узкой спецификации товаров и услуг, а также предъявления немотивированных требований к участникам нередко исключался равный доступ к процессу закупок.

Предпосылками для коррупционных проявлений прокуроры назвали и ненадлежащую организацию в системе МЖКХ работы по взысканию дебиторской задолженности, что отрицательно сказалось на финансовом положении предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Из-за пропуска сроков исковой давности и ликвидации субъектов хозяйствования - должников исключена возможность взыскания денег, заметили в Генпрокуратуре.

Нарушения были и в деятельности комиссий по противодействию коррупции. Такие комиссии созданы практически на всех предприятиях ЖКХ, однако они работают формально. Утвержденные ими планы работы и комплексы мероприятий были однотипны - в них часто дублировались положения законодательства без анализа коррупционных рисков на конкретных предприятиях. Принятые решения не всегда носили конкретный характер, а некоторые из них явно выходили за пределы компетенции комиссий.

Обнаружены упущения и недостатки в работе по отбору обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений. В частности, в нарушение закона отдельные государственные должностные лица занимались предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью. На предприятиях системы МЖКХ порой игнорировали конфликт интересов, связанный с работой родственников и их непосредственной подчиненностью. Эти и другие нарушения стали следствием недостаточной профилактической и разъяснительной работы по соблюдению антикоррупционных норм.

Здесь же установлены недоработки по линии финансового контроля - есть случаи недекларирования имущества и доходов, в том числе полученных за рубежом, а также недостатки в деятельности уполномоченных на принятие деклараций лиц.

Кроме того, не во всех регионах надлежащим образом использовался потенциал профессиональной подготовки должностных лиц по антикоррупционной тематике.

Генеральная прокуратура внесла министру жилищно-коммунального хозяйства представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства о борьбе с коррупцией, о чем проинформировала Совет Министров. После рассмотрения акта надзора на коллегии министерства для минимизации коррупционных проявлений в деятельности подчиненных предприятий и организаций разработан комплекс дополнительных организационно-практических мероприятий.

Проводится работа по взысканию в бюджет денежных средств, незаконно полученных государственными должностными лицами, на общую сумму свыше Br61 тыс.-0-