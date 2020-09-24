Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед перед началом республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня правоохранительные органы оперативно выявляют этих лиц, передают в органы опеки и попечительства, прокурорам сведения о них. Но мы считаем эту работу недостаточной. Поэтому сегодня поручено активизировать эту деятельность, более активно выявлять таких лиц", - сказал генеральный прокурор.
Андрей Швед добавил: "Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста".-0-