Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед перед началом республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня правоохранительные органы оперативно выявляют этих лиц, передают в органы опеки и попечительства, прокурорам сведения о них. Но мы считаем эту работу недостаточной. Поэтому сегодня поручено активизировать эту деятельность, более активно выявлять таких лиц", - сказал генеральный прокурор.

Андрей Швед

Андрей Швед добавил: "Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста".-0-

Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране "Сегодня в Генеральной прокуратуре проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией", - сказал генеральный прокурор Андрей Швед.

Швед: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности "Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности", - сказал генеральный прокурор Андрей Швед.