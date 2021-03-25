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25 марта 2021, 19:13

Генпрокуратура: за дестабилизацию устойчивой работы ж/д транспорта возбуждено 97 уголовных дел

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С октября 2020 года по фактам противоправных посягательств, направленных на дестабилизацию устойчивой работы железнодорожного транспорта, органы прокуратуры и подразделения Следственного комитета возбудили 97 уголовных дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что 92 дела возбуждено за умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (ст.309 УК), четыре - за акт терроризма и угрозу его совершения (ст.289 и 290 УК), одно - за хулиганство (ст.339 УК).

"Преступления совершены во исполнение призывов, размещенных в глобальной сети Интернет, как правило, в Telegram-каналах. Цель таких призывов - массовое деструктивное воздействие на объекты инфраструктуры ГО "Белорусская железная дорога", а именно - вывод из строя устройств и оборудования, предназначенных для перевозочного процесса", - отметили в Генпрокуратуре.

Эта информация передавалась гражданам для манипулирования их сознанием и влияния на них, нарушения нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры. В Генпрокуратуре добавили: данные сообщения содержали конкретные инструкции, как противодействовать правоохранительным органам в изобличении причастных к противоправной деятельности.

Органы прокуратуры после изучения уже направили в суды для рассмотрения уголовные дела в отношении 13 граждан. Практически во всех случаях обвиняемые заключены под стражу. По остальным делам еще проводятся процессуальные действия.

Также сообщается, что прокуратура усилит надзорные мероприятия в сфере безопасного транспортного сообщения в стране.

Правоохранители напомнили о неотвратимости ответственности за преступления и правонарушения на объектах железнодорожной инфраструктуры, обладающие изначально повышенной общественной опасностью.-0-

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