Генпрокуратура: за публичное оскорбление представителей власти осуждены 65 человек

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей осуждены 65 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"По состоянию на 26 марта 2021 года прокуроры направили в суды 102 уголовных дела о публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей в отношении 103 обвиняемых, из которых 65 уже осуждены", - отметили в надзорном ведомстве.

В качестве наказания чаще всего избиралось ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Также сообщается, что для установления причастных к публичным оскорблениям, прежде всего в интернете, правоохранительные органы задействовали специализированные подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

В частности, в Гродно гражданин в одном из чатов в Telegram 24 сентября 2020 года под фотоизображением сотрудника ОВД разместил оскорбительный комментарий. "При этом он рассчитывал на восприятие этой информации иными гражданами, осознавал публичный и унизительный характер своих высказываний. В ходе следствия на его имущество налагался арест", - отметили в Генпрокуратуре. Дело направлено в суд.

В надзорном ведомстве добавили, что любой шаг в интернете, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их репост или комментарий к ним, фиксируется. Это позволяет правоохранителям впоследствии установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности.

"Обращаем внимание, что нельзя забывать о культуре общения, включая киберпространство, и важно помнить о неотвратимости ответственности", - заключили в Генпрокуратуре.-0-