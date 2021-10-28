28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратуре Беларуси известно о более чем 400 живых эсэсовцах, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед после рабочей встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах. В первую очередь подразделениях СС, тех, которые здесь, непосредственно на территории Беларуси, убивали людей в период Великой Отечественной войны. Это бесспорная информация. Я хочу, чтобы это прозвучало еще раз: они живы и должны понести наказание", - сказал Андрей Швед.

По его словам, информацию о местонахождении некоторых живых нацистов предоставили российские коллеги. "Благодаря им мы эту информацию получили, проверили и удостоверились, что действительно эти злодеи еще проживают. И мы ставим вопросы перед правоохранительными органами как минимум 17 государств о том, чтобы эти люди понесли наказание за совершение преступлений", - отметил генпрокурор.

В ближайшее время в результате работы с архивными документами будет еще больше результатов, добавил Андрей Швед. Значительный объем информации, связанный с документированием преступных действий в том числе живых нацистов, хранится в архивах России. Будут получены новые предметные, конкретные доказательства, "чтобы им, этим злодеям, предъявить эти доказательства наряду с теми, которые мы получаем сегодня здесь, в Беларуси, в ходе расследования уголовного дела", - добавил генпрокурор.

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, совместных с российской стороной мерах и мероприятиях по этому вопросу детально обсудили сегодня на встрече с Президентом Беларуси. "Глава государства проинформирован, что мы изучаем опыт российских коллег, а они в свою очередь учитывают те результаты, которые мы получаем на территории Беларуси", - заметил Андрей Швед.-0-